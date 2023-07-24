Труп с гирей на ноге обнаружили в подмосковном водоеме

Из канала имени Москвы на севере Подмосковья извлекли труп с гирей на ноге. Об этом сообщает MK.RU.

Тело 25-летнего безработного мужчины обнаружили в водоеме около деревни Новоалександровка Мытищинского городского округа. К его ноге был привязан груз весом 16 килограммов. Предположительно, погибший стал жертвой убийства. Ведется расследование.

Ранее тело человека нашли в акватории реки на юге Москвы в районе Братеево. Причины и обстоятельства смерти человека начали расследовать.