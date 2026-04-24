Туристы стали чаще ездить в Москву повторно

Российские туристы активизировались в своем желании посетить Москву. Об этом подробнее рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, путешественники из разных уголков страны стали чаще посещать мегаполис повторно. К примеру, 58 процентов туристов, побывавших в Москве в 2025 году, приезжали в нее и в 2024-м. В этой связи уровень, который показывает возвратность турпотока за прошлый год, вырос на 15 процентных пунктов, достигнув максимального значения за последние пять лет.

Кроме того, Сергунина назвала российские регионы, жители которых чаще других возвращаются в столицу для отдыха. «Чаще всего столицу посещают повторно жители регионов Центрального федерального округа, а также Санкт-Петербурга, Нижегородской и Пензенской областей. Всего же за прошлый год Москва приняла 23,7 миллиона туристов из разных уголков России», — отметила Сергунина.

Ранее Москву назвали самым популярным направлением у туристов на Новый год.