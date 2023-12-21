Названы лучшие города для новогоднего туризма

В топ лучших для новогоднего туризма городов вошли Коломна и Звенигород, сообщает «Мослента».

Самый ближайший к Москве — Звенигород. На машине до него можно добраться за 1,5 часа, преодолев расстояние в 65 километров. То же время займет поездка на электричке. В городе туристам рекомендуют посетить Историко-архитектурный и художественный музей, Успенский собор, Музей русского десерта и Саввино-Сторожевский монастырь.

Спустя 115 километров езды, москвичи могут погулять по коломенскому кремлю и посмотреть соборы на одноименной площади и там же посетить популярные музеи, купить сувениры. Ознакомиться с домонгольской архитектурой и увидеть самую изящную церковь древней Руси — храм Покрова на Нерли — реально во Владимире.

Окунуться в дореволюционные времена получится в Суздали. Там же есть 32 действующих храма и более 150 памятников архитектуры, часть из них охраняет ЮНЕСКО. А в Ярославле рекомендуются прогулка по четырехкилометровой набережной, которая считается одной из самых красивых в стране, посещение исторического центра, стрелкирек Волги и Которосли и местного Художественного музея.

Ранее стала известна стоимость новогоднего праздника для детей в Москве.