Пассажир московского метро разбил ногой турникет и попал на видео
На выходе со станции «Ховрино» московского метро пассажир разбил ногой турникет.
На выходе со станции «Ховрино» московского метро пассажир разбил ногой одну стеклянную створку турникета. Об этом сообщает столичная Прокуратура.
«Действия фигуранта квалифицированы по статье 214 УК России ("Вандализм"). Его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение причиненного преступлением ущерба на контроле в прокуратуре Московского метрополитена», — говорится в сообщении.
Как оказалось, 38-летний мужчина был ранее судим за применение насилия в отношении представителя власти. Вину он признал, а свое поведение объяснил испорченным из-за ссоры с другом настроением.
Ранее вандал второй раз разбил створку турникета на станции метро и попал на видео.