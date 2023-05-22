Серийный домушник обокрал дачи в Подмосковье на сотни тысяч рублей

В подмосковном Талдоме иностранец украл с 13 дач инструменты почти на полмиллиона рублей, сообщает «МВД Медиа».

Владелец одной из подмосковных дач сообщил в полицию о взломе и похищении электропилы, лестницы и топора. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»). Один из воров-домушников задержан. Установлена его причастность к 12 аналогичным преступлениям.

При обысках по месту жительства подозреваемого было обнаружено украденное имущество: электропила, газонокосилки, наборы строительных инструментов и другие дорогостоящие предметы. Общая сумма ущерба составила более 450 тысяч рублей. Часть вещей возращена владельцам.

Ранее россияне обсудили способы защиты от воров-домушников.