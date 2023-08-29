У избитой на улице москвички нашли наркотики

Девушку, хранившую наркотики в сумке, избили и ограбили на улице в Москве, сообщает Telegram-канал Baza. В отношении россиянки возбуждено уголовное дело о хранении наркотиков.

Очевидец заметил избитую москвичку на улице Лухмановская. Пострадавшая попросила не звонить в полицию, объяснив, что у нее при себе наркотики. Однако на место происшествия все же прибыли правоохранители. У девушки нашли и изъяли два пакета с мефедроном общей массой 1,25 грамма.

Обвиняемая пояснила, что приобрела вещество для личного пользования. Сейчас она находится под подпиской невыезде.

Ранее в Москве 15-летняя школьница умерла от передозировки наркотиком.