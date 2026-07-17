У пары москвичей секс закончился серьезной травмой из-за «ошибки в адресе»

Секс для жительницы Москвы закончился серьезной травмой. Ее молодой человек «с разбега попал не в тот вход», поясняет Telegram-канал SHOT.

20-летнюю студентку госпитализировали с сильным кровотечением и болями в животе. Ее партнер, как отмечается, «настолько впечатлился происходящим, что на радостях ошибся адресом».

У пострадавшей выявили разрыв кишечника и сильный отек тканей. Медики успешно экстренно ушили разрыв и начали терапию. Сейчас жизни пациентки уже ничего не угрожает.

Тем не менее, как пишет источник, «урок анатомии усвоен, но ценой больничной койки и строгой диеты». Секс россиянке тоже противопоказан — до полного восстановления.

Ранее стало известно о 33-летнем жителе Красногорска, который повредил половой орган во время секса с возлюбленной. У него оказалась гематома на пенисе.

Также сообщалось о 20-летнем москвиче, застрявшем в 36-летней любовнице. Тогда он едва не лишился пениса из-за неосторожной близости.