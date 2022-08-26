У сорвавшегося с турника в Подмосковье ребенка разорвалась почка

В Одинцовскую больницу поступил сорвавшийся с турника и сильно ударившийся о его нижнюю перекладину семилетний мальчик. Диагностика показала, что левая почка ребенка разорвалась практически пополам, а ее содержимое попало в забрюшинное пространство, из-за чего образовалась гематома, сообщили «Мосленте» в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

«Ситуация требовала безотлагательного хирургического вмешательства. Мы провели пациенту экстренную операцию лапаротомическим доступом. Разрыв почки удалось полностью ушить, восстановив целостность органа. Контрольные исследования показали положительную динамику», — рассказал детский хирург Одинцовской больницы Сергей Супрун.

В ведомстве уточнили, что сейчас мальчик чувствует себя хорошо, он уже выписан на амбулаторное лечение по месту проживания. «Благодаря слаженной работе врачей, операция прошла успешно, и ребенок вернулся к обычной жизни без каких-либо ограничений в будущем», — заявили в Минздраве.

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