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16:13, 19 октября 2022
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В Москве приговорили двух педофилов и убийц учительницы музыки

В Москве приговорили двух педофилов и убийц учительницы музыки
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Двум убийцам и педофилам вынес приговор Московский городской суд, сообщает в среду, 19 октября, Главное следственное управление Следственного комитета России по Москве. 28-летний уроженец Республики Марий Эл Андрей Алексеев и 40-летний уроженец Москвы Виктор Коростелев получили длительные сроки лишения свободы.

«Приговором суда Алексееву и Коростелеву назначены наказания в виде 18 лет лишения свободы. Отбывать наказание подсудимые будут в исправительных колониях особого и строгого режимов», — говорится в сообщении.

По данным следствия и суда, вечером 11 августа 2021 года на территории садового некоммерческого товарищества «Красная Пахра» поселения Михайлово-Ярцевское Москвы, совершили разбойное нападение на пожилых брата и сестру 1944 и 1946 годов рождения. Причем женщину младший подсудимый знал давно, она была его учительницей музыки. Нападавшие заставили ее перевести деньги на карту одного из них и задушили. Чтобы избавиться от свидетеля они заперли его и подожгли дом, однако мужчине удалось выбраться, получив серьезные травмы.

Кроме того, незадолго до нападения на пенсионеров подельники надругались над малолетней девочкой в квартире дома в Юго-Западном административном округе.

В зависимости от ролей суд признал мужчин виновными по пункту «б» части 4 статьи 132 («Действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), пунктам «ж, з» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем»), части 3 статьи 30 пунктам «а, д, ж, з» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, сопряженное с разбоем»), пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»), части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества»).

Ранее Московский городской суд вынес обвинительный приговор за двойное убийство бывшему бойцу спецназа ФСБ России. Он получил 18 лет лишения свободы.

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