В Подмосковье объявили в розыск убийцу бездомной собаки

В Щелково мужчина напал с ножом на чипированных бездомных собак, сообщает подмосковная прокуратура. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.

По информации ведомства, 28 июля 2023 года неизвестный мужчина гулял с собакой на улице Шмидта. Встретив на пути двух бездомных животных, он нанес им несколько ударов ножом. В результате инцидента одна из собак погибла.