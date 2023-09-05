22:21, 05 сентября 2023
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В Подмосковье объявили в розыск убийцу бездомной собаки
В Щелково мужчина напал с ножом на чипированных бездомных собак.
Кадр: Telegram-канал «Прокуратура Московской области»
В Щелково мужчина напал с ножом на чипированных бездомных собак, сообщает подмосковная прокуратура. По факту жестокого обращения с животными возбуждено уголовное дело.
По информации ведомства, 28 июля 2023 года неизвестный мужчина гулял с собакой на улице Шмидта. Встретив на пути двух бездомных животных, он нанес им несколько ударов ножом. В результате инцидента одна из собак погибла.
Напавшего на животных мужчину ищут.
Ранее жители московского района Щукино пожаловались на соседство с опасной собакой-убийцей.