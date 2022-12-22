Житель Подмосковья расчленил собутыльника через пять дней после убийства

Житель Подмосковья убил собутыльника и через пять дней расчленил тело, сообщает Главное следственное управление следственного комитета России о Московской области.

«30 ноября 2022 года в квартире, расположенной по улице Терешкова в Мытищах, при совместном распитии спиртных напитков между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. В ходе развития ссоры мужчина нанес потерпевшему удар ножом в область груди, в результате которого тот скончался на месте происшествия», — говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, на следующий день после убийства обвиняемый перенес труп потерпевшего на балкон, где оставил на пять дней. Потом он расчленил тело и стал частями выносить на свалку.

21 декабря фрагмент тела потерпевшего был обнаружен сотрудниками полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России («Убийство»). В результате 39-летнего мужчину задержали и он признал свою вину. Установлено, что ранее он был судим за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней.

Ранее были раскрыты подробности убийства и расчленения 83-летней москвички. Жительница столицы была убита и расчленена 89-летним мужем.