Москвич нанял киллера для убийства жены

Суд избрал в отношении 52-летнего москвича, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Москвы. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), части 3 статьи 33 пункта 3 части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства по найму»).

«По версии следствия, обвиняемый, имея умысел, направленный на убийство своей жены, привлек к совершению преступления в роли пособника знакомого, который в дальнейшем нашел исполнителя преступления, передал ему огнестрельное оружие, боеприпасы и денежные средства, и сообщил о маршрутах ее передвижения», — говорится в сообщении.