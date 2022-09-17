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10:52, 17 сентября 2022
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Москвич нанял киллера для убийства жены

Москвич нанял киллера для убийства жены
Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

Суд избрал в отношении 52-летнего москвича, обвиняемого в организации убийства по найму своей жены, меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщает прокуратура Москвы. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), части 3 статьи 33 пункта 3 части 2 статьи 105 УК РФ («Организация убийства по найму»).

«По версии следствия, обвиняемый, имея умысел, направленный на убийство своей жены, привлек к совершению преступления в роли пособника знакомого, который в дальнейшем нашел исполнителя преступления, передал ему огнестрельное оружие, боеприпасы и денежные средства, и сообщил о маршрутах ее передвижения», — говорится в сообщении.

Вечером 5 сентября 2022 года вблизи деревни Троица поселения Вороновское города Москвы киллер выстрелил в голову женщине, от полученного ранения она скончалась, уточнили в ведомстве.

Суд также избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении пособника в совершении убийства.

Ранее стало известно, что подмосковная пенсионерка наняла убийцу для устранения собственного сына.

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