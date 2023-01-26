Москвич убил бывшую жену и от ее имени писал сообщения дочери

В Подмосковье задержан 45-летний москвич, убивший бывшую жену и несколько дней писавший от нее СМС их общей дочери, сообщает Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области.

«В ходе допроса мужчина признал вину и сообщил следователю, что 28 декабря 2022 года находился в гостях у бывшей супруги в квартире, где между ними в ходе распития спиртного произошел конфликт. В процессе ссоры он нанес женщине удар чайником по голове, после чего множество раз ножом по туловищу. Затем подозреваемый спрятал тело женщины на балконе и скрылся», — говорится в пресс-релизе.

Чтобы скрыть преступление и представить исчезновение бывшей жены как ее отъезд из города, он несколько дней общался по СМС с их общей дочерью. После того как потерпевшая перестала выходить на связь, ее родственники обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемый показал, где спрятал тело женщины на балконе. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство») и избрана мера пресечения, сообщает следственный орган..

Ранее стало известно, что москвич убил свою родственницу из-за наследства. Как сообщает Прокуратура Москвы, предметом спора стал земельный участок в Подмосковье.