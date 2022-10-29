Пьяный 19-летний житель Подмосковья жестоко убил мать

Полиция задержала 19-летнего жителя Подмосковья по подозрению в жестоком убийстве матери. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

«В квартире, расположенной в поселке Обухово Богородского городского округа, подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе бытового конфликта со своей матерью нанес ей несколько ударов в область лица, после чего задушил потерпевшую», — рассказала она.

Стало известно, что молодой человек самостоятельно заявил о совершенном преступлении в полицию. По факту убийства 59-летней женщины СК возбудил уголовное дело. Подозреваемый признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления.

Ранее москвич убил свою мать и выпрыгнул с восьмого этажа. Мужчине назначили психолого-психиатрическую экспертизу посмертно.