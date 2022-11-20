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14:45, 20 ноября 2022
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Мужчина убил посетителя кафе в центре Москвы

Мужчина убил посетителя кафе в центре Москвы
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В центре Москвы мужчина убил посетителя кафе и скрылся, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Инцидент произошел ночью 20 ноября в кафе на Краснопрудной улице. Мужчина нанес несколько ножевых ранений своему оппоненту, а потом скрылся. Пострадавший от полученных травм умер», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России уточнили ТАСС, что подозреваемого разыскивают. Предположительно, им может быть приезжий из Средней Азии, личность и местонахождение мужчины устанавливаются.

Ранее у кафе в центре Москвы произошла драка со стрельбой. В потасовке участвовали около 25 человек.

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