На новом колесе обозрения в Москве убрали открытые кабинки

Самое большое колесо обозрения Европы «Солнце Москвы» откроется на ВДНХ до конца сентября. Об особенности 140-метрового сооружения «Мосленте» рассказал его операционный директор Дмитрий Мамаев.

На новом колесе обозрения убрали открытые кабинки. Аттракцион будет работать круглый год за исключением дней, когда температура на улице опускается ниже 10 градусов мороза. Кроме того, посещение колеса невозможно при порывах ветра более 15 метров в секунду.

«В открытую кабинку, где тебя обдувало со всех сторон, а ноги практически свисали, всегда было много желающих, и стоимость была выше», — отметил Мамаев.

«Сейчас к встрече первых гостей готовятся 30 современных закрытых кабинок, каждая вместит до 15 человек. Кабины выполнены из высокопрочного стекла, площадь каждой — около 10 квадратных метров», — рассказал специалист. Кабины оснащены системами кондиционирования, отопления и освещения, а также специальной кнопкой для связи с оператором.

Ранее об открытии колеса обозрения на ВДНХ рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Стало известно, что продолжительность одного круга на аттракционе составит примерно 19 минут.