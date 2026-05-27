Ученые предупредили о шаровых молниях в Москве и области

Жителям Московского региона рассказали, когда чаще всего можно увидеть шаровую молнию. По словам ученых, пик таких явлений обычно приходится на июль, когда начинается сезон сильных летних гроз. Об этом агентству «Москва» заявил ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова и председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

Он рассказал, что шаровые молнии появляются не так редко, как принято считать. По словам ученого, сезон их наблюдения обычно длится с июня по август. При этом в европейской части России ежегодно фиксируют около десяти подобных случаев.

Бычков отметил, что при встрече с шаровой молнией не стоит убегать или резко двигаться. Потоки воздуха могут изменить ее траекторию и притянуть объект к человеку. Он также предупредил, что шаровые молнии способны проникать в помещения через окна, дымоходы и даже стекло.

При этом специалист добавил, что современные стеклопакеты нередко помогают снизить риск проникновения такого явления в квартиру.

Ранее эксперт фонда «Природа и люди», климатолог Алексей Кокорин предупредил, что из-за изменений климата летом в столичном регионе участятся случаи торнадо и ветров с порывами до 30 метров в секунду.