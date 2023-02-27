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16:40, 27 февраля 2023
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Учитель московской школы избил ученика на глазах у всего класса и попал на видео

Учитель московской школы избил ученика на глазах у всего класса и попал на видео
Кадр: Telegram-канал Mash

В одной из московских школ учитель избил ученика на глазах у всего класса. Инцидент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Двач».

По словам снявшей ролик ученицы, перед потасовкой преподаватель выкинул портфель мальчика в коридор. На кадрах видно, как школьник возвращается за рюкзаком, заходит в класс и садится за парту.

«Я тебя сейчас выкину вместе с портфелем», — заявил школьнику учитель. Затем он подошел к парте, схватил мальчика за голову, скинул его со стула и выволок в коридор.

Поданным источника, ролик был снят в московской школе №2031, а напавший на школьника мужчина — воспитатель кадетских классов.

Ранее в Москве школьник попал в больницу после драки с учителем ОБЖ. 50-летний мужчина ударил 13-летнего подростка по голове, а после придушил, держа за шею.

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