Учитель московской школы избил ученика на глазах у всего класса и попал на видео

По словам снявшей ролик ученицы, перед потасовкой преподаватель выкинул портфель мальчика в коридор. На кадрах видно, как школьник возвращается за рюкзаком, заходит в класс и садится за парту.

«Я тебя сейчас выкину вместе с портфелем», — заявил школьнику учитель. Затем он подошел к парте, схватил мальчика за голову, скинул его со стула и выволок в коридор.

Поданным источника, ролик был снят в московской школе №2031, а напавший на школьника мужчина — воспитатель кадетских классов.

Ранее в Москве школьник попал в больницу после драки с учителем ОБЖ. 50-летний мужчина ударил 13-летнего подростка по голове, а после придушил, держа за шею.