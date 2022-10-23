Москвичи обсудили самые удивительные памятники Ленину в столице

Самые удивительные памятники советскому политическому деятелю, основателю СССР Владимиру Ленину в столице обсудили пользователи сети в сообществе «Москва. Детали» в запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

«В Москве около 50 памятников Ленину (есть даже их карта), и некоторые из них — нетипично-удивительные. Например, мобильный — один из старейших, сооруженный в 1925 году рабочими депо, он прячется в глубине гигантской промзоны за Ленинградским вокзалом», — поделился автор поста.

Рассказчик упомянул и еще несколько скульптур, созданных в память о «вожде мирового пролетариата»: находящегося на территории детского сада №2183 в Кунцево «юного Ленина», установленного перед жилым домом на Перовском шоссе «утепленного Ленина», гигантский стальной профиль революционера на крыше НИИ «Атомстрой» в Алтуфьево, который раньше поднимали по праздникам, а также «влюбленного Ленина» в сквере на пересечении Ленинского проспекта и улицы Крупской.

«Это один из последних советских памятников вождю (1989 год) и единственный, где он не одинок», — поделился автор знаниями о последнем изваянии. «Компанию» в этом месте Ленину составила его супруга, Надежда Крупская.

Юзеры пополнили список известными им необычными памятниками основателю СССР. «У меня в Лосинке стоит с протянутой рукой», «Стальной — это ладно, я как-то золотого видела в Москве!», «Есть еще Володя-гимназист в переулке Стопани (сейчас — переулок Огородная Слобода. — Примеч. "Мосленты")», — написали они в комментариях.

Ранее была опубликована история одного из самых высоких столичных памятников — «Покорителям космоса» около ВДНХ. Стало известно, что изначально конструкция должна была располагаться в другом месте.