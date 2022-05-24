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Стало известно о смертельной опасности популярных у дачников удобрений

Стало известно о смертельной опасности популярных у дачников удобрений
Фото: Sandie Clarke / Unsplash

О смертельной опасности, которую несет использование популярных азотных удобрений на дачах, «Вечерней Москве» рассказала член клуба «Цветоводы Москвы» Татьяна Жашкова.

Стало известно, что химические азотные удобрения повышают риск развития тяжелых заболеваний, в том числе и онкологических. Азот накапливается в плодах выращиваемых растений, а затем попадает в организм потребителя. Кроме того, азот оседает в почве, делая ее «мертвой».

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Популярность опасного удобрения объясняется большим урожаем, который при этом можно получить быстро, однако, по мнению эксперта, это не стоит рисков потери здоровья.

Вместо химического азота Жашкова советует использовать навоз, компост или перегной. Зеленое удобрение можно сделать самостоятельно из сорняков, одуванчиков, крапивы и мать-и-мачехи. Растения необходимо порубить в ведре и залить водой, чтобы ее было не больше трети.

«Когда удобрение готово, его разводят в пропорции 1 к 20, минимум — 1 к 10. В чистом виде его применять ни в коем случае нельзя, обязательно нужно разбавлять», — резюмировала она.

Ранее о смертельной опасности, поджидающей россиян на дачных участках, рассказал врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Петр Труханов. Речь идет о столбнячной палочке — возбудителе опасной болезни.

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