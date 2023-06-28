13:11, 28 июня 2023
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В подмосковной электричке контролер применил удушающий прием к подростку
Прокуратура отреагировала на видео нападения контролера пригородного поезда на подростка.
Кадр: Telegram-канал «Московская межрегиональная транспортная прокуратура»
Надзорные органы отреагировали на видео нападения контролера пригородного поезда на подростка в Подмосковье, назначена проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
По предварительной информации, контролер применил насилие в отношении отказавшегося платить за проезд подростка. Мужчина использовал на школьнике удушающий прием и удерживал до прихода охранника.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям контролера, при наличии оснований примет меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее драка пассажира метро с контролерами попала на видео.