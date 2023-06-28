В подмосковной электричке контролер применил удушающий прием к подростку

Надзорные органы отреагировали на видео нападения контролера пригородного поезда на подростка в Подмосковье, назначена проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

По предварительной информации, контролер применил насилие в отношении отказавшегося платить за проезд подростка. Мужчина использовал на школьнике удушающий прием и удерживал до прихода охранника.