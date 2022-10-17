Москвичам напомнили о важности добавления углеводной пищи в рацион

О важности добавления углеводной пищи в рацион напомнил москвичам столичный Роспотребназдор.

«Углеводы — ключевой источник энергии в человеческом теле, всего на грамм приходится четыре калории энергии. При расщеплении углеводов в организме образуется глюкоза, она чрезвычайно важна для сохранения тканевого белка, жирового обмена и питания центральной нервной системы. Нормы потребления углеводов — 50-55 процентов от общей калорийности суточного рациона», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что не стоит злоупотреблять простыми углеводами, поскольку они дают быструю, но недолговечную энергию, легко влияют на формирование лишних жировых отложений и в избытке увеличивают риск разивития опасных заболеваний.

При этом сложные углеводы, напротив — расщепляются в крови постепенно, давая длительное и равномерное чувство сытости, а также полезны для здоровья. Такой компонент содержится в крупах, овощах и зелени, цельных злаках.

Ранее врач назвал неочевидные причины ожирения. По его словам, худеющие люди уделяют огромное внимание подсчету калорий, но при этом забывают о роли микрофлоры в наборе веса.