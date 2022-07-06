В Подмосковье поймали серийного угонщика автомобилей

В Подмосковье поймали подозреваемого в серии угонов автомобилей ранее неоднократно судимого 47-летнего уроженца Самарской области, сообщает МВД Медиа.

«Злоумышленник, используя специальное оборудование, в ночное время похитил автомобиль иностранного производства, припаркованный вблизи одного из домов квартала Центральный деревни Сапроново. Сумма ущерба составила 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Вор-рецидивист был установлен и задержан при поддержке бойцов СОБР Росгвардии. В Дмитрове нашли арендуемый им гараж, а в нем обнаружили приспособления для вскрытия охранных систем автомашин и запуска двигателя, прибор подавления GPS-сигнала и похищенный автомобиль. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»), обвиняемый заключен под стражу, сообщает МВД Медиа.

По данным полиции, мужчина подозревается еще в девяти аналогичных преступлениях на территории Московской области. Общая сумма ущерба от десяти угонов составила более десяти миллионов рублей.

Ранее у мужчины вырвали борсетку с миллионом рублей в Москве. По горячим следам при силовой поддержке бойцов специального подразделения полиции злоумышленники были задержаны.