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18:02, 28 сентября 2022
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Мужчина сообщил об угрозе в московском метро

Мужчина сообщил об угрозе в московском метро
Фото: из архива «МВД МЕДИА»

Сообщившего об угрозе в столичном метро 29-летнего мужчину задержали сотрудники центра по противодействию экстремизму УВД на Московском метрополитене, пишет «МВД Медиа».

«Следствием УВД на ММ ГУ МВД России по Москве по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Мужчина заключен под стражу», ― говорится в сообщении ведомства.

Ранее в УВД на Московском метрополитене поступила информация от неизвестного о якобы существующей в подземке угрозе. Сотрудники полиции вместе со служебными собаками обследовали станции и прилегающие к ним территории. Опасносных предметов они не обнаружили.

Вскоре сотрудникам центра по противодействию экстремизму удалось установить личность подозреваемого, задержать его на Очаковской улице и доставить в отделение для дальнейших разбирательств. Задержанный не смог объяснить мотив своего поступка. Он заявил, что в момент совершения преступления был нетрезв.

Ранее сообщалось, что прыжок на пути московской подземки обошелся россиянину в десятки тысяч рублей. 20-летний житель Подмосковья перелез через ограждение платформы и спрыгнул на пути на станции «Выхино».

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