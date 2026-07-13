Украина направила в сторону Москвы более 350 беспилотников

Более 350 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) летели в сторону Московского региона с 20:30 воскресенья, 12 июля, до утра понедельника, 13 июля. Такое количество направленных в сторону столицы дронов назвал в своем Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — отчитался он.

Последнее сообщение о сбитых дронах было опубликовано градоначальником около 4 часов утра в понедельник. Тогда он сообщил о пяти сбитых летательных аппаратах.

Ранее сообщалось, что эта атака стала одной из крупнейших за несколько лет.