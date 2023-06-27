Школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье

12-летнюю школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Талдомском городском округе, сообщает Mash.

По данным источника, нападение змеи на ребенка произошло на территории СНТ «Агат». Девочка находится в состоянии средней тяжести.

Ранее главное действие при укусе змеи назвала сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета Александра Василевская.