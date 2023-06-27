11:19, 27 июня 2023
1 мин.
Школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье
12-летнюю школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Талдоме.
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»
12-летнюю школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Талдомском городском округе, сообщает Mash.
По данным источника, нападение змеи на ребенка произошло на территории СНТ «Агат». Девочка находится в состоянии средней тяжести.
Ранее главное действие при укусе змеи назвала сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета Александра Василевская.