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11:19, 27 июня 2023
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Школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье

12-летнюю школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Талдоме.

Школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Подмосковье
Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

12-летнюю школьницу госпитализировали после укуса гадюки в Талдомском городском округе, сообщает Mash.

По данным источника, нападение змеи на ребенка произошло на территории СНТ «Агат». Девочка находится в состоянии средней тяжести.

Ранее главное действие при укусе змеи назвала сотрудник кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета Александра Василевская.