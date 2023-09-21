Жительница Подмосковья попала в реанимацию после укуса змеи

Змея укусила 60-летнюю жительницу города Сергиев Посад, когда та убирала на даче. Женщина в тяжелом состоянии попала в реанимацию, сообщает Министерство здравоохранения Подмосковья.

По данным ведомства, пациентка не обратилась за медпомощью сразу после нападения рептилии. Змея была маленькой, а укус безболезненным, поэтому женщина решила, что никакой опасности нет. Но спустя время у нее отекла нога, появилась боль и редко поднялось артериальное давление. Тогда пострадавшая вызвала скорую.

В реанимации врачи назначили пациентке детоксикационную терапию, провели комплекс клинико-лабораторных анализов, выполнили дуплексное сканирование вен нижних конечностей, чтобы исключить риск развития тромбов, и ввели противостолбнячную сыворотку.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо. Ее уже выписали домой.

Ранее жителей столичного региона предупредили о миграции змей.