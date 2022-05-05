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Укушенную гадюкой школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали в Подмосковье

Укушенную гадюкой школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали в Подмосковье
Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Укушенную гадюкой школьницу в тяжелом состоянии госпитализировали в Подмосковье, сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Московской области.

По данным Минздрава, десятилетняя девочка поступила в городскую больницу Коломны. «В экстренном порядке врачи оказали ребенку всю необходимую медицинскую помощь: ввели сыворотку против яда гадюки, обработали место укуса. Пострадавшую доставили своевременно, поэтому сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — цитирует сайт главного врача Коломенской больницы Олега Митина.

В Минздраве напомнили, что сейчас из зимней спячки выходят змеи, поэтому необходимо соблюдать особую осторожность. «В Подмосковье водится три вида змей: медянки, ужи и гадюки. Если вам все-таки не удалось избежать укуса змеи, не стоит отсасывать яд из ранки. Место укуса нужно обработать антисептиком или перекисью водорода и немедленно обратиться за медицинской помощью», — предупредили на сайте ведомства.

Ранее сообщалось, что житель московского района Ховрино обнаружил ядовитую змею во дворе своего дома. Впоследствии выяснилось, что это была гадюка.

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