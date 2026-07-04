Жителям Москвы снизили нагрузку на несколько улиц

В Москве продолжают реорганизовывать бывшие промзоны. Так, на территории бывшего завода ЗИЛ развивают удобную улично-дорожную сеть, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По словам градоначальника, на месте полузаброшенной промышленной зоны уже появился современный район с новыми домами, доступом к нескольким видам транспорта, местами досуга и отдыха.

«Уже обустроили парки, облагородили прибрежные территории, возвели жилье и социальные объекты», — отметил он.

В южной части бывшего завода уже достроили более километра новых дорог, обкспечивающих удобный подъезд к новостройкам. Также там сделали разворотный съезд под мостом с набережной Марка Шагала через затон Новинки при движении в сторону проспекта Андропова. Прилегающая территория была благоустроена.

В результате возникли новые внутрирайонные связи, у горожан появились дополнительные маршруты, снизилась нагрузка на ближайшие улицы, движение по Даниловскому району стало комфортнее и быстрее.

Ранее в Москве рассказали о строительстве дорог по-новому.