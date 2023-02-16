В Подмосковье ребенок умер на уроке физкультуры

Шестилетний мальчик умер на уроке физкультуры в детском саду в подмосковном Домодедове, передает прокуратура Московской области. Ребенок потерял сознание во время занятия, прибывшие на место медики констатировали его смерть.

«В ходе проверки, проведение которой поручено Домодедовской городской прокуратуре, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка исполнению требований федерального законодательства», — сообщили в ведомстве.

По признакам статьи 293 часть 2 УК РФ («Халатность») возбуждено уголовное дело, передает ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, 15 февраля 2023 года в детском дошкольном учреждении во время выполнения легких физических упражнений на физкультуре стало плохо одному из воспитанников. Ребенок был перемещен в санчасть, где скончался до приезда скорой помощи», — рассказали в ведомстве.

Ранее ученик подмосковной школы умер во время игры в футбол. По предварительным данным, причиной смерти стала коронарная недостаточность.