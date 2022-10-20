Одежда Uniqlo появилась на российском маркетплейсе

Одежда популярного японского бренда Uniqlo появилась в продаже на сайте российского маркетплейса Lamoda.

Так, в настоящий момент по запросу «Uniqlo» сайт выдает 625 товаров. Среди них носки, футболки, толстовки, брюки, шорты, водолазки, рубашки и пуховики из женских и мужских коллекций. В наличии линейка термобелья, пользующегося спросом у россиян в зимний период. Также представлены аксессуары: перчатки, шапки, очки, сумки. Стоимость товаров начинается от 299 рублей и доходит до 12999 рублей за предметы верхней одежды.

Ранее стало известно, что россияне начали активно скупать товары IKEA в популярных маркетплейсах и на сайтах объявлений.