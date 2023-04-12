Столичный университет закрыли на карантин из-за вспышки кори

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина закрыл доступ в здание из-за вспышки кори. О карантине сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.

В официальном объявлении говорится, что противоэпидемиологические мероприятия в университете будут проводится с 12 по 16 апреля, в этом время вход в здание для студентов будет закрыт.

В указанные даты студентам предписали сделать прививки от кори, а копию справки о вакцинации загрузить в личный кабинет на сайте учебного заведения.

Как сообщает РЕН ТВ, карантин также коснулся и общежития Губкинского университета на улице Бутлерова. Студентов, контактировавших с заболевшими, отправили в изоляцию минимум на две недели, сообщает источник. Сейчас их осматривают медики.

Ранее доктор Мясников назвал основную опасность заражения корью.