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17:15, 15 января 2023
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Мужчина упал на лед с набережной Москвы-реки

Мужчина упал на лед с набережной Москвы-реки
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

С набережной Москвы-реки на лед упал мужчина, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Мужчину обнаружили в пяти метрах от берега прибывшие на место спасатели.

Инцидент произошел на улице Автозаводской. Мужчину подняли со льда и доставили на поисково-спасательную станцию «Кожухово». Там ему оказали первую помощь. От госпитализации пострадавший отказался и отправился домой в сопровождении врачей.

Ранее спасателями был пойман мужчина, решивший переплыть Москву-реку. Горожанина выловили из воды в районе парка Музеон.

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