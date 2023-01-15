Мужчина упал на лед с набережной Москвы-реки

С набережной Москвы-реки на лед упал мужчина, сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы. Мужчину обнаружили в пяти метрах от берега прибывшие на место спасатели.

Инцидент произошел на улице Автозаводской. Мужчину подняли со льда и доставили на поисково-спасательную станцию «Кожухово». Там ему оказали первую помощь. От госпитализации пострадавший отказался и отправился домой в сопровождении врачей.

Ранее спасателями был пойман мужчина, решивший переплыть Москву-реку. Горожанина выловили из воды в районе парка Музеон.