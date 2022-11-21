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16:06, 21 ноября 2022
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В Москве вдвое упал спрос на элитные новостройки

В Москве вдвое упал спрос на элитные новостройки
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Спрос на элитные новостройки в центре Москвы упал вдвое в 2022 году. Об этом свидетельствует исследование Intermark Real Estate, появившееся в распоряжении РБК-Недвижимости.

«За десять месяцев 2022 года в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы было заключено 557 сделок с элитными новостройками, что на 46 процентов меньше, чем за январь-октябрь прошлого года (1023 сделки)», — говорится в материале исследования.

Аналитики уточнили, что по итогам октября средняя стоимость квадратного метра элитных квартир в новостройках в центре столицы выросла до рекордных 1,72 миллиона рублей. В компании пояснили, что покупатели не готовы к такому росту цен и все чаще присматриваются ко вторичному рынку жилья в этом сегменте.

Ранее сообщалось, что самым дорогим районом в Москве стал Тверской.

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