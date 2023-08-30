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23:23, 30 августа 2023
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Упавшая на рельсы московского метро пассажирка попала на видео

Женщина упала на рельсы на Сокольнической линии столичного метро.

Упавшая на рельсы московского метро пассажирка попала на видео
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»

Женщина упала на рельсы на Сокольнической линии столичного метро, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По имеющейся информации, инцидент произошел днем 30 августа на станции метро «Кропоткинская». При падении женщина разбила лицо, но осталась жива. С путей ее помогли выбраться сотрудники полиции.

Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, в настоящий момент движение поездов на красной ветке введено в обычный график.

Ранее катание на скейте в поезде столичного метро попало на видео.