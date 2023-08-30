23:23, 30 августа 2023
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Упавшая на рельсы московского метро пассажирка попала на видео
Женщина упала на рельсы на Сокольнической линии столичного метро.
Кадр: Telegram-канал «МК: срочные новости»
Женщина упала на рельсы на Сокольнической линии столичного метро, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
По имеющейся информации, инцидент произошел днем 30 августа на станции метро «Кропоткинская». При падении женщина разбила лицо, но осталась жива. С путей ее помогли выбраться сотрудники полиции.
Как сообщает пресс-служба столичного Дептранса, в настоящий момент движение поездов на красной ветке введено в обычный график.
Ранее катание на скейте в поезде столичного метро попало на видео.