В программе Мясникова назвали способ употребления овощей с максимальной пользой

Способ употребления овощей с максимальной пользой в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» назвали врач и телеведущий Александр Мясников и постоянный эксперт передачи шеф-повар Глеб Астафьев. По их словам, для этого овощи некоторые овощи необходимо готовить на пару.

«Во многих овощах раскрываются их лучшие стороны, с точки зрения пользы для человека, при нагреве. Брокколи не варим, а готовим на пару и получаем на 30 процентов больше антиоксидантов. Это касается не только брокколи. Морковь, приготовленная на пару, открывает на 30 процентов больше каротиноидов. Ровно та же история с сельдереем», — рассказал Астафьев. При этом болгарский перец, наоборот, лучше есть сырым, добавил он.

Специалисты напомнили, что Всемирной ассоциации здравоохранения рекомендует есть по 500 граммов фруктов и 500 граммов овощей каждый день. Если овощи есть отдельно не получается, их можно сочетать с другими блюдами или добавлять в соусы.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал самый полезный овощ в рационе.