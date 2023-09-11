Житель Подмосковья приподнял и уронил на ногу двухтонную баню

Спасатели освободили застрявшего под двухтонной передвижной баней жителя Подмосковья, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».

Мужчина заметил, что баня стоит криво на фундаментных блоках и решил это исправить. С помощью лома он приподнял парную и ногой хотел поправить пескобетонный блок. В результате нога жителя деревни Кресты застряла между землей и лагой. Самостоятельно освободиться он не смог.

Спасатели приподняли баню с помощью гидравлического расширителя и освободили мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.

Ранее в Подмосковье двое рабочих сорвались вместе с лифтом с высоты третьего этажа.