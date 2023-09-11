22:33, 11 сентября 2023
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Житель Подмосковья приподнял и уронил на ногу двухтонную баню
Спасатели освободили застрявшего под двухтонной баней жителя Подмосковья.
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
Спасатели освободили застрявшего под двухтонной передвижной баней жителя Подмосковья, сообщает ГКУ МО «Мособлпожспас».
Мужчина заметил, что баня стоит криво на фундаментных блоках и решил это исправить. С помощью лома он приподнял парную и ногой хотел поправить пескобетонный блок. В результате нога жителя деревни Кресты застряла между землей и лагой. Самостоятельно освободиться он не смог.
Спасатели приподняли баню с помощью гидравлического расширителя и освободили мужчину. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Ранее в Подмосковье двое рабочих сорвались вместе с лифтом с высоты третьего этажа.