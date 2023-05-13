Синоптик предупредил о высоком уровне пожароопасности в Подмосковье

О высоком уровне пожароопасности в Подмосковье в своем Telegram-канале предупредил синоптик Александр Шувалов. По его словам, показатель пожарной опасности со среднего повыситься уже в ближайшие дни.

Метеоролог пояснил, что это явление связано с длительным отсутствием сильных дождей на территории Московской области. Впереди, по его словам, также ожидается около семи-восьми дней сухой погоды со средней температурой воздуха 23 градуса тепла, что сопоставимо с показателями июня.

Ранее синоптик Тишковец рассказал, что в воскресенье, 14 мая, в городе ожидается до плюс 19 градусов тепла.