В Москве введен уровень повышенной готовности

Уровень повышенной готовности ввел на территории Центрального и Южного федеральных округов Президент России Владимир Путин, говорится в указе, опубликованном на сайте Президента.

Из указа следует, что высшие должностные лица осуществляют полномочия по принятию решений о «проведении отдельных мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также полномочия по реализации мер для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения».

Кроме того, на территории указанных округов, в том числе в Москве, усиляется охрана общественного порядка, вводится особый режим работы ряда объектов (транспортных, коммуникационных, энергетических и других) и вводится контроль за работой объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, а также типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем. Деятельность этих объектов может использоваться для нужд обороны.

Уровень повышенной готовности также подразумевает ограничение движения транспортных средств и осуществление их досмотра.

Ранее в Москве объявили о завершении частичной мобилизации. По словам мэра Сергея Собянина, задачи по частичной мобилизации, установленные на основании Указа Президента и задания Министерства обороны, выполнены в полном объеме.