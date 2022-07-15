Москвичей предупредили об усилении ветра

Об усилении ветра в пятницу, 15 июля, москвичей предупредили синоптики Гидрометцентра России. В этот день ожидается до 22-24 градусов тепла и переменная облачность.

По информации синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 13-15 градусов. Ветер западный, днем местами с порывами до 17 метров в секунду.

В субботу, 16 июля, температурный фон не изменится. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки наступления бархатного сезона в столице. По его словам, с 15 июля температура воздуха и воды в столичных водоемах сравняется.