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Москвичей предупредили об усилении ветра
Фото: Galina Barbieri / Globallookpress.com
Об усилении ветра в пятницу, 15 июля, москвичей предупредили синоптики Гидрометцентра России. В этот день ожидается до 22-24 градусов тепла и переменная облачность.
По информации синоптиков, день пройдет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до 13-15 градусов. Ветер западный, днем местами с порывами до 17 метров в секунду.
В субботу, 16 июля, температурный фон не изменится. Ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал сроки наступления бархатного сезона в столице. По его словам, с 15 июля температура воздуха и воды в столичных водоемах сравняется.