Раскрыто условие для введения масочного режима в Москве

Условие для введения масочного режима в Москве раскрыл на брифинге на тему «Новые рекорды COVID-19: к чему готовиться россиянам?» заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА Новости.

«Все равно придется вводить, если мы удержим этот уровень заболеваемости, а он будет нарастать», — заявил Онищенко о вероятности масочного режима в метро при росте заболеваемости.

Сегодня людям, находящимся в группе риска, уже следует носить маски, уточнил эксперт.

Ранее вирусолог предупредил о начале новой волны коронавируса. Он рекомендовал вернуться к ношению масок.