Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона онлайн-услуги

Например, с помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» на портале возможно передать показания о расходе воды и электричества. Обычно это необходимо сделать 15-го числа текущего месяца по третье число следующего месяца включительно. Еще больше сэкономить время позволят умные счетчики, которые автоматически передают данные.

Кроме того, москвичи могут дистанционно получить единый платежный документ и оплатить коммунальные услуги и домашний телефон. В сервисе «Мои платежи» возможно подключить автоплатеж и создать шаблон для авансовых выплат.

На платформе «Электронный дом» жители столицы могут участвовать в собраниях жильцов многоквартирного дома. Сервис «Библиотеки Москвы» позволит находить, бронировать необходимую литературу и продлевать срок ее возврата. А в разделе «Транспорт» доступна услуга по регистрации самоходной техники (квадроцикла, трактора) и запись на техосмотр.

Ранее Собянин опубликовал фото весенней уборки Москвы. Сотрудники коммунальных служб занимались промывкой улиц и набережных, покраской лавочек и ремонтом детских площадок.