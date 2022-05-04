Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона онлайн-услуги
Москвичам перечислили полезные во время дачного сезона услуги на портале mos.ru. Подборку цифровых сервисов составили в Департаменте информационных технологий, пишет официальный сайт мэра Москвы Сергея Собянина.
«Цифровая экосистема столицы позволяет жителям решать большинство бытовых вопросов, даже находясь за городом. Всего на портале mos.ru горожанам доступно более 380 различных онлайн-услуг и сервисов. Многие повседневные сервисы также есть в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва"», — рассказали в пресс-службе Департамента.
Например, с помощью сервиса «Передача показаний воды и тепла» на портале возможно передать показания о расходе воды и электричества. Обычно это необходимо сделать 15-го числа текущего месяца по третье число следующего месяца включительно. Еще больше сэкономить время позволят умные счетчики, которые автоматически передают данные.
Кроме того, москвичи могут дистанционно получить единый платежный документ и оплатить коммунальные услуги и домашний телефон. В сервисе «Мои платежи» возможно подключить автоплатеж и создать шаблон для авансовых выплат.
На платформе «Электронный дом» жители столицы могут участвовать в собраниях жильцов многоквартирного дома. Сервис «Библиотеки Москвы» позволит находить, бронировать необходимую литературу и продлевать срок ее возврата. А в разделе «Транспорт» доступна услуга по регистрации самоходной техники (квадроцикла, трактора) и запись на техосмотр.
Ранее Собянин опубликовал фото весенней уборки Москвы. Сотрудники коммунальных служб занимались промывкой улиц и набережных, покраской лавочек и ремонтом детских площадок.