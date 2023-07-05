16:41, 05 июля 2023
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Уснувший в птичьем гнезде кот в Подмосковье попал на видео
Кота в птичьем гнезде на дереве заметили в Балашихе.
Кадр: Telegram-канал «Москва с огоньком»
Кота в птичьем гнезде на дереве заметили в подмосковной Балашихе. Видео, снятое очевидцами, опубликовал Telegram-канал «Москва с огоньком».
«И что это за птичка у нас такая спит?», — с юмором прокомментировала ситуацию автор ролика. На кадрах кот забрался на дерево и устроил себе спальное место прямо в птичьем гнезде.
Ранее стало известно, что жители Подмосковья построили апартаменты для бездомных котов.