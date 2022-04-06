Автомобиль перекрыл движение в Москве из-за уток и попал на видео

Автомобиль перекрыл движение на дороге в Москве для прохода двух оказавшихся на проезжей части уток и попал на видео. Присланной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным канала, инцидент произошел на Звездном бульваре. За рулем перекрывшего движение авто находилась женщина. В кадр попал и мужчина, отгоняющий птиц в безопасное место.