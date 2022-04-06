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Автомобиль перекрыл движение в Москве из-за уток и попал на видео

Автомобиль перекрыл движение в Москве из-за уток и попал на видео
Кадр: Telegram-канал «Новости Москвы»

Автомобиль перекрыл движение на дороге в Москве для прохода двух оказавшихся на проезжей части уток и попал на видео. Присланной очевидцами записью поделился Telegram-канал «Новости Москвы».

По данным канала, инцидент произошел на Звездном бульваре. За рулем перекрывшего движение авто находилась женщина. В кадр попал и мужчина, отгоняющий птиц в безопасное место.

В итоге обе утки добрались до тротуара, а движение по дороге было восстановлено.

Ранее россиян рассмешил «утиный керлинг» на одном из прудов столицы. Попытавшиеся приземлиться на поверхность водоема птицы попали на видео, распространившееся по сети.

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