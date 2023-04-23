Мужчина утонул в бассейне в Москве

В фитнесе-клубе на северо-западе Москвы мужчина утонул во время тренировки в бассейне. О несчастном случае сообщает MK.RU.

По данным источника, 60-летний мужчина почувствовал себя плохо во время плавания в фитнес-клубе на Живописной улице. Он потерял сознание, его доставили в медучреждение, но спасти не смогли.

Ранее в Москве 47-летний мужчина утонул в бассейне московского фитнес-клуба в районе Южное Бутово во время раннего утреннего заплыва. По предварительным данным, у пловца случился сердечный приступ.