Стало известно об увеличении объема производства лекарств в Москве

Более чем на четверть вырос объем производства лекарств в Москве. Об этом стало известно из информации на официальном сайте мэра Москвы.

«За первые два месяца 2022 года объем производства лекарств в столице увеличился на 25,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

По данным мэрии, сегодня 84 предприятия фармацевтической отрасли, 23 из которых относятся к крупным и средним, производят препараты для лечения сахарного диабета, расстройств нервной системы, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также антибиотики и различные вакцины, в том числе от COVID-19. На них работает 14,8 тысячи человек.

«Развитие фармацевтической отрасли — один из приоритетов экономики Москвы. Столичные предприятия обеспечивают бесперебойные поставки лекарственных средств, а также стабильно наращивают выпуск продукции», — цитирует сайт заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Ранее россиян предупредили о незаконности торговли лекарствами в сети.