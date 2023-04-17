Россияне поделились детскими впечатлениями от плавания в бассейне «Москва», который с 1960 года работал на месте взорванного храма Христа Спасителя и на фундаменте недостроенного Дворца Советов. В группе «Московские переулки» запрещенной в РФ социальной сети Facebook, принадлежащей американской компании Meta Platforms Inc. (признана экстремистской организацией и запрещена в России) фолловеры назвали занятия в уличном бассейне большим удовольствием.

«Место, где я плавать учился в детстве», «Реально хороший был бассейн», «У нас в школе там проходили уроки», «Весной в школе на уроке физкультуры мы учились там плавать», «Хорошее место было», «Плавал там по школьному абонементу три раза в неделю за два рубля 40 копеек», «Мне в этом бассейне было хорошо», — написали москвичи.

Подписчики группы отметили, что им больше всего нравилось посещать бассейн «Москва» зимой. «Зимой была лафа!», «Зимой особенно. Причем, чем холоднее на улице, тем теплее была вода», «Плавал пацаном, и особенно прикольно было зимой», «Какое удовольствие было купаться в этом бассейне в трескучий мороз. Пар шел от воды. Все одеты вокруг, а ты в будто в другом измерении», — поделились воспоминаниями они.

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