В центре Москвы появились лавандовые поля, на это обратил внимание Telegram-канал «Москвач».

«Лавандовые поля появились на Лубянке — правда, оказалось, что они пластмассовые», — говорится в публикации.

Как отмечает канал, мнения в соцсетях разделились, некоторые комментаторы считают цветы безумно красивыми, а другим искусственные растения навевают ассоциацию с кладбищем.

