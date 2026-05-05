Опубликовано 05 мая 2026, 19:26
В центре Москвы появились лавандовые поля

На Лубянке появились лавандовые поля из пластмассовых цветов.
В центре Москвы появились лавандовые поля, на это обратил внимание Telegram-канал «Москвач».

«Лавандовые поля появились на Лубянке — правда, оказалось, что они пластмассовые», — говорится в публикации.

Как отмечает канал, мнения в соцсетях разделились, некоторые комментаторы считают цветы безумно красивыми, а другим искусственные растения навевают ассоциацию с кладбищем.

