05 мая 2026, 19:26
В центре Москвы появились лавандовые поля
На Лубянке появились лавандовые поля из пластмассовых цветов.
Кадр: Соцсети
В центре Москвы появились лавандовые поля, на это обратил внимание Telegram-канал «Москвач».
«Лавандовые поля появились на Лубянке — правда, оказалось, что они пластмассовые», — говорится в публикации.
Как отмечает канал, мнения в соцсетях разделились, некоторые комментаторы считают цветы безумно красивыми, а другим искусственные растения навевают ассоциацию с кладбищем.
