В двух московских аэропортах ввели ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — указано в сообщении.

Отмечается, что в расписании рейсов могут быть изменения. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает ведомство.

Ранее москвичей возмутила многотысячная стоимость парковки в Домодедово. На видео мужчина, снимая парковочный автомат, объяснил, что первые 15 минут стоянки будут бесплатными, однако, если не успеть выехать с территории парковки за указанное время, ее стоимость составит 6 тысяч рублей за час.