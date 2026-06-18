Город
Опубликовано 17 июня 2026, 23:25
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В двух московских аэропортах ввели ограничения на полеты

В аэропортах Внуково и Домодедово ввели ограничения на полеты.
В двух московских аэропортах ввели ограничения на полеты
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В московских аэропортах Домодедово и Внуково ввели ограничения на полеты. Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Аэропорты принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней», — указано в сообщении.

Отмечается, что в расписании рейсов могут быть изменения. Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов, подчеркивает ведомство.

Ранее москвичей возмутила многотысячная стоимость парковки в Домодедово. На видео мужчина, снимая парковочный автомат, объяснил, что первые 15 минут стоянки будут бесплатными, однако, если не успеть выехать с территории парковки за указанное время, ее стоимость составит 6 тысяч рублей за час.

Автор:Анна Вальман
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