В двух московских театрах закрыли буфеты из-за нарушений

В двух театрах Москвы закрыли буфеты из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU.

По данным канала, речь идет о компаниях ООО «Форт» и ООО «НУР КОКТЕЙЛЬ БАР И ГАЛЕРЕЯ» в театре Моссовета и театре имени Станиславского.

Суд установил, что в одном из буфетов оборудование находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, а в другом хранили просроченные продукты и плохо убирались.

В сентябре 2025 года сообщалось о закрытии частной стоматологической клиники на юге Москвы из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. В частности, в кабинете детской стоматологии обнаружены следы пыли и грязи, в клинике не соблюдалась поточность технологического процесса при проведении стерилизации инструментов, не проводилась стерилизация материалов, а в кабинете ортопедии выявлен пломбировочный материал с истекшим сроком годности.